Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении 5 бизнесменов, задержанных по делу международного банка

Бизнесмены содержатся в 1-м Бакинском следственном изоляторе

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Срок меры пресечения в виде ареста в отношении 5 бизнесменов продлен на 3 месяца. Они обвиняются в том, что взяли кредит в ОАО "Международный банк Азербайджана" и не вернули его.

Как сообщает Report, один из них - руководитель ООО Azərbaycan Consaltinq Qrup Эрхан Джавад Явуз. Имена других не разглашаются.

В качестве причин продления срока меры пресечения указаны тяжесть их поступков, характер совершенного преступления, степень общественной опасности, скрытие материалов преступления, повторное совершение преступных действий.

Все они содержатся в 1-м Бакинском следственном изоляторе.

Сегодня ожидается продление срока меры пресечения в отношении еще 4 бизнесменов. Одним из них является директор ООО City Devoloper Ратмир Бекиров.

Отметим, что в отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с нанесением крупного ущерба) УК.