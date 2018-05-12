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    Продлен срок ареста бывшего командира Конвойного батальона Пенитенциарной службы

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока ареста бывшего командира Конвойного батальона Пенитенциарной службы, полковника-лейтенанта юстиции Бахруза Абдуллаева.

    Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Бабека Панахова поданное ходатайство было удовлетворено. 

    Срок тюремного заключения Б.Абдуллаева продлен на 3 месяца.

    Напомним, что Б.Абдуллаеву были инкриминированы статьи 179 (присвоение) и 308.2 (превышение служебных полномочий) УК. 

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