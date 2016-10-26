Приостановлено производство уголовного дела обвиняемого в мошенничестве

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Нушабы Бахышовой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на подготовительном процессе под председательством судьи Азада Меджидова адвокат Н.Бахышовой Эльман Бабаев выступил с ходатайством.

Он отметил, что следователь, ведущий следствие по уголовному делу, допустил грубые нарушения: "В ходе следствия Нушабе Бахышовой не был назначен адвокат, ее права защиты были нарушены".

На суде было принято решение о приостановлении производства и возвращения дела в прокуратуру. Помимо этого, суд принял особое решение в отношении следователя, допустившего грубые правонарушения.

Отметим, что Н.Бахышова совершила в Сумгайыте мошенничество в отношении 16 человек на общую сумму 180 тыс. манатов. Она представлялась адвокатом и давала этим людям обещание решить их вопрос на суде, но не выполняла их.

Она обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.