​Приостановлено производство по делу Гулу Магеррамли

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде прошло очередное судебное заседание по жалобе, поданной председателем ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Арифом Алышановым против профессора, заслуженного журналиста Гулу Магеррамли по поводу возмещения нанесенного ущерба в гражданском порядке.

Об этом Report заявил представитель Г.Магеррамли Ниджат Гезалов.

В ходатайстве Н.Гезалов заявляет о возбуждении А.Алышановым в Ясамальском районном суде иска в отношении Г.Магеррамли в особом обвинительном порядке и назначении лингвистической экспертизы.

Он потребовал приостановить производство по делу, рассматриваемому в Насиминском районном суде до тех пор, пока в Ясамальском районном суде не будет принято решение по поводу рассматриваемого дела. Ходатайство было удовлетворено.

Отметим, что недовольство между А.Алышановым и Г.Магеррамли возникло после интервью, данного журналистом в феврале этого года в связи с 60-летием начала вещания телевидения в Азербайджане.

После этого А.Алышанов подал в суд на Г.Магеррамли. Он потребовал от журналиста возмещения нанесенного ущерба в гражданском порядке. В связи с этим А.Алышанов обратился в Насиминский районный суд и потребовал от Г.Магеррамли 100 000 манатов. В своем заявлении А.Алышанов указал, что передаст деньги детскому дому. Кроме того, обратившись в Ясамальский районный суд А.Алышанов подал жалобу в особом обвинительном порядке о привлечении Г.Магеррамли к уголовной ответственности. В настоящее время в Ясамальском районном суде назначена лингвистическая экспертиза по жалобе, поданной А.Алышановым против Г.Магеррамли в особом обвинительном порядке.