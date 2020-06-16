Принято решение об объявлении Lider TV банкротом

В Бакинском Коммерческом суде рассмотрен иск министерства транспорта, связи и высоких технологий к Производственному Объединению "Теле- радиовещание и спутниковая связь" об объявлении ООО "Lider TV и радио-Азербайджан" банкротом и назначении администратора имущества.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Ильхама Ахмедова иск был удовлетворен.

Отметим, что ООО "Lider TV и радио-Азербайджан" зарегистрировано в 1998 году. При компании действует "Lider TV" (с 1 сентября 2000 года), а также" Радио Lider".