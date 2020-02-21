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Приглашенный в полицию Манаф Агаев принес извинения

Приглашенный в полицию Манаф Агаев принес извинения

За высказанные в эфире на телеканале ATV некоторые фразы певец Манаф Агаев был приглашен в Главное управление полиции города Баку.

По полученной Report информации, после проведения профилактической беседы певца отпустили. 

М.Агаев заявил, что сожалеет о сказанном, своих действиях и принес извинения. 

Информацию подтвердил Report начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев. 

Напомним, что на передаче на телеканале ATV М.Агаев высказал мысли, призывающие к насилию против женщин.

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