При проведении сотрудниками НАНА исследований в Бадамдаре произошел обвал

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Переход оползневого процесса на Бадамдарском шоссе (соединяющем Бадамдар и 20-й участок) в поселке Бадамдар Сабаильского района в активную фазу сопровождается обвалами.

Об этом Report сообщили в отделе информации Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

При проведении сегодня на данной территории сотрудниками центра исследований рухнул забор одного из домов.

Отметим, что с 12 октября сотрудники центра проводят на указанной территории исследования в нескольких направлениях. Согласно предварительным результатам, оползневый процесс пока остается в активной фазе и вероятность новых обвалов велика.

О результатах проводимых работ общественность будет дополнительно проинформирована.