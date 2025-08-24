При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку четыре человека отравились дымом

При пожаре в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку четыре человека отравились дымом.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве отметили, что информация о пожаре поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в воскресенье около 11:50. На основании вызова к месту происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи.

"Всего за помощью к медикам обратились четыре человека, двое из них после оказания первичной помощи были госпитализированы в отделение токсикологии Клинического медицинского центра. Обоим был поставлен диагноз отравление дымом и оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести, лечение продолжается", - указали в TƏBİB.

Двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.