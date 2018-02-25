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    При обстреле на западе Сирии погибли четыре человека

    Также сообщается о 10 пострадавших

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами ракетного обстрела на западе Сирии стали четыре человека, ранения получили 10 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сирийское государственной агентство SANA.

    В местной полиции уточнили, что обстрел провели террористы по городу Сальхаб.

    «Четыре мирных жителя погибли, 10 пострадали в результате ракетного обстрела, совершенного террористическими группировками по городу Сальхаб в провинции Хама», – передает агентство.

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