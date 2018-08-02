Президент выделил министерству труда и социальной защиты населения 20 млн манатов

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с исполнением части 1-й распоряжения президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов" от 20 июня 2014 года номер 569, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики выделено 20 млн манатов.

Министерству финансов Aзербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.