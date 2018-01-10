Президент Ирана поручил МВД за неделю подготовить подробный отчет о беспорядках

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани поручил в среду министру внутренних дел ИРИ Абдольрезе Рахмани Фазли в недельный срок подготовить подробный отчет о недавних беспорядках в стране. Выступая на заседании кабинета министров, президент ИРИ дал указание главе МВД указать общее число задержанных, пострадавших и погибших. Как передает report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иранский телеканал PressTV.

"Решение экономических проблем и обеспечение прав граждан - главная задача правительства Ирана. Подход администрации к составлению бюджета на 1397 год (по иранскому календарю, начинается 21 марта 2018 года) состоит в том, чтобы создавать рабочие места и ликвидировать нищету. Учитывая указания нашего духовного лидера, народ ожидает от правительства помощи в немедленной реализации этих целей",- приводит телеканал слова Роухани.