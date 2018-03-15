Президент Ильхам Алиев встретился с албанским коллегой

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В четверг, 15 марта, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Албания Илиром Мета.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В четверг, 15 марта, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Албания Илиром Мета.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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