Президент Ильхам Алиев встретился с албанским коллегой

15 марта, 2018 12:50

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В четверг, 15 марта, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Албания Илиром Мета. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.