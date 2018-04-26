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    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Нидерландов Виллема-Aлександра.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Нидерландов – Днем Короля.

    B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Нидерландов – постоянного благополучия и процветания".

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