Президент Ильхам Алиев наградил мужскую сборную Азербайджана по шахматам

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о победе азербайджанских шахматистов на командном чемпионате Европы.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что мужская сборная Азербайджана по шахматам, достойно представив страну на командном чемпионате Европы по шахматам, проходившем на греческом острове Крит, одержала победу. Учитывая, что наша команда стала трехкратным чемпионом Европы и ее заслуги в развитии азербайджанских шахмат, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Федерации шахмат Азербайджана выделено 1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.