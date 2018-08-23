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    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Украину объединяют традиционные дружественные связи

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему украинскому коллеге Петру Порошенко.

    Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Украины – Дня независимости.

    Азербайджан и Украину объединяют традиционные дружественные связи. Нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений наглядно отражает эту традицию.

    Верю, что развитие и дальнейшее углубление нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке внесет новый вклад в благосостояние наших стран и народов.

    B этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Украины – благополучия и процветания".

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