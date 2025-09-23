Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Пресечена попытка проноса ножа и мобильных телефонов в исправительное учреждение

    Происшествия
    • 23 сентября, 2025
    • 10:23
    Пресечена попытка проноса ножа и мобильных телефонов в исправительное учреждение

    Сотрудники Оперативного аппарата Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана предотвратили попытку проноса запрещенных предметов в исправительное учреждение №1.

    Как сообщили Report в пресс-службе Минюста, при проверке подарка, принесенного заключенному его знакомым, внутри пластикового ведра были обнаружены спрятанные искусно спрятанные 5 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства, 1 наушник и 1 нож.

    По факту проводится расследование.

    Ведомство напоминает, что передача или вручение запрещённых предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, влечёт уголовную ответственность.

