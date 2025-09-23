Пресечена попытка проноса ножа и мобильных телефонов в исправительное учреждение

Сотрудники Оперативного аппарата Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана предотвратили попытку проноса запрещенных предметов в исправительное учреждение №1.

Как сообщили Report в пресс-службе Минюста, при проверке подарка, принесенного заключенному его знакомым, внутри пластикового ведра были обнаружены спрятанные искусно спрятанные 5 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства, 1 наушник и 1 нож.

По факту проводится расследование.

Ведомство напоминает, что передача или вручение запрещённых предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, влечёт уголовную ответственность.