Пресечена попытка проноса ножа и мобильных телефонов в исправительное учреждение
Происшествия
- 23 сентября, 2025
- 10:23
Сотрудники Оперативного аппарата Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана предотвратили попытку проноса запрещенных предметов в исправительное учреждение №1.
Как сообщили Report в пресс-службе Минюста, при проверке подарка, принесенного заключенному его знакомым, внутри пластикового ведра были обнаружены спрятанные искусно спрятанные 5 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства, 1 наушник и 1 нож.
По факту проводится расследование.
Ведомство напоминает, что передача или вручение запрещённых предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, влечёт уголовную ответственность.
Последние новости
11:48
В Карабахе и Восточном Зангезуре создают свободные от болезней животных зоныЗдоровье
11:42
Фото
Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя АзербайджанаАрмия
11:40
Фото
АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в АзербайджанеБизнес
11:40
Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"Kультурная политика
11:35
Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья ЙеменаДругие страны
11:32
Фото
АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в АзербайджанеБизнес
11:31
Азербайджан и Иран подтвердили намерение расширять сотрудничество - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
11:29
АПБА: Азербайджан получил статус страны, свободной от болезней птиц и животныхЗдоровье
11:22
Фото