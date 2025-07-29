Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью беспилотника

Азербайджанские пограничники пресекли попытку незаконной переправки наркотиков из Ирана с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Об этом "Report" сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).
По информации ведомства, 28 июля в результате пограничных поисково-оперативных мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск ГПС, предотвращена попытка переправки крупной партии наркотических средств с территории Ирана в Азербайджан с использование БПЛА.
В результате поисковыхо-оперативных мероприятий в приграничной зоне были обнаружены и изъяты 12 кг 100 грамм марихуаныи 399 таблеток метадона M-40, содержащих наркотические вещества.