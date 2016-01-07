​Пресечен канал поставки героина из Азербайджана в Европу

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность Сахибы Клепач и Эмиля Джафарова, причастных к организации канала поставки крупных партий героина из Азербайджана на территорию Европейских стран.

Как передает Report, для реализации героина в Европе на территории Ставрополья они организовали перевалочный пункт.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у членов этой преступной группы изъято около 5 кг героина.

25 декабря 2015 года Октябрьский суд Ставрополя приговорил С. Клепач к 6 годам, а Э. Джафарова – к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тыс. рублей.