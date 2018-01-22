Представители азербайджанской и татарской диаспоры посетили Аллею шехидов - ФОТО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Представители Азербайджанской национально-культурной автономии Татарстанской Республики и татарской диаспоры в Азербайджане посетили Аллею шехидов по случаю 28 годовщины трагедии 20 января.

Как передает Report, представители оставили гвоздики на могилах, почтив память наших соотечественников, ставших шехидами во имя независимости.

Представитель татарской диаспоры в Азербайджане Эмин Рамазанов отметил, что они каждый год с уважением вспоминают погибших за Родину шехидов.

Заместитель председателя Азербайджанской национально-культурной автономии Севиндж Сулейманова отметила, что жертвы трагедии 20 января, являющейся одной из славных героических страниц национальной истории, также вспоминаются и в Казани.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска начали военные операции против Азербайджана. Во время трагедии погибло 137 человек, 744 человека получили тяжелые ранения, 841 человек были незаконно задержаны.

Навсегда оставшийся в кровной памяти народа трагедия 20 января, в Азербайджанской республике каждый год широко отмечается как Всенародный день скорби.