Представитель Госдепартамента: США готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в области разминирования

США заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере борьбы с минной угрозой.

США заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере борьбы с минной угрозой.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече председателя правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугара Сулейманова с главой управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Марком Кэмероном.

В ходе встречи была представлена презентация о масштабах загрязнения освобожденных от оккупации территорий минами, о препятствиях, создаваемых минной проблемой восстановительно-строительным работам.

M.Кэмерон выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве по разминированию освобожденных территорий с целью содействия безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на свои земли.

В свою очередь, председатель правления ANAMA отметил, что Агентство надеется на дальнейшее расширение более чем 20-летнего эффективного сотрудничества с различными структурами США.