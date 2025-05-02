Председатель комиссии: Февральская кибератака на ряд медиаресурсов Азербайджана исходила из России

15:12

Кибератака на ряд азербайджанских медиаресурсов, произошедшая 20 февраля 2025 года, была организована из России.

Как передает Report, об этом заявил председатель комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов в ходе общественных обсуждений на тему "Кибератаки на медиаресурсы Азербайджана".

По его словам, атака была осуществлена на высоком техническом уровне со стороны кибершпионской группы APT29 ("Cozy Bear", также известной как "Midnight Blizzard" и "The Dukes"), связанной с российскими структурами. Эта группа специализируется на кибероперациях особой важности, в том числе против правительственных учреждений, дипломатических миссий, энергетического сектора, обороны и СМИ.

"Это вызывает сожаление", - подчеркнул Намазов, добавив, что это противоречит положениям Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, а также духу двусторонних отношений".

Он отметил, что по итогам киберпсихологического анализа была установлена и возможная причина атаки. В качестве мотива названо прекращение деятельности Российского информационно-культурного центра "Русский дом", не зарегистрированного как юридическое лицо в Азербайджане, и обсуждение ликвидации представительства "России Сегодня" (Sputnik) в Азербайджане.

"Именно из-за этих процессов, имеющих косвенные политические мотивы, произошло это кибервмешательство", — отметил депутат.