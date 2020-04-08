Наверх

Предприниматель нарушил карантинный режим, наехав на установленные ограждения

​Предприниматель нарушил карантинный режим, наехав на ограждения

На карантинном посту на дороге Баку-Алят произошел инцидент.

По полученной Report информации, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, Рамзи Шукюров за рулем автомобиля марки "Mercedes”, покинул территорию, наехав на установленные ограждения.

В результате оперативных действий сотрудников полиции, Р.Шукюров был задержан. Его ждет наказание в соответствующем порядке. 

Отметим, Р.Шукюров является предпринимателем. Его компания занимается строительством многоэтажных зданий. Отец Р.Шукюрова Авез Шукюров известен как строительный магнат. В печати о них неоднократно публиковались скандальные статьи. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!