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    ​Предотвращена попытка контрабанды наркотических средств в Азербайджан из Ирана

    По обоим фактам ведется расследование

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ У переходившей ирано-азербайджанскую границу гражданки Азербайджана обнаружен героин. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

    По информации, в ходе личного досмотра Юсры Алиевой в отделе Астаринского таможенного управления обнаружена упаковка с 127,760 г героина.

    На таможенном посту "Гоша Тепе" Билясуварского таможенного управления в ходе личного досмотра переходившего ирано-азербайджанскую границу гражданина Ирана Ростамнежадланкана Мажида Аскарына обнаружено 8 упаковок с 38 таблетками метадона общим весом 1,52 г.

    Напомним, что метадон включен в перечень лекарственных средств, оборот которых ограничен на территории Азербайджанской Республики.

    По обоим фактам ведется расследование. 

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