​Предотвращена попытка контрабанды наркотических средств в Азербайджан из Ирана

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ У переходившей ирано-азербайджанскую границу гражданки Азербайджана обнаружен героин. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

По информации, в ходе личного досмотра Юсры Алиевой в отделе Астаринского таможенного управления обнаружена упаковка с 127,760 г героина.

На таможенном посту "Гоша Тепе" Билясуварского таможенного управления в ходе личного досмотра переходившего ирано-азербайджанскую границу гражданина Ирана Ростамнежадланкана Мажида Аскарына обнаружено 8 упаковок с 38 таблетками метадона общим весом 1,52 г.

Напомним, что метадон включен в перечень лекарственных средств, оборот которых ограничен на территории Азербайджанской Республики.

По обоим фактам ведется расследование.