Предотвращена попытка ввоза 35 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Происшествия
- 23 октября, 2025
- 12:29
В результате поисково-розыскных мероприятий, проведенных в зоне ответственности пограничного отряда "Лянкяран" Командования пограничных войск, была предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе.
Отмечается, что в результате поисковых мероприятий в приграничной зоне была обнаружена и изъята марихуана общим весом 35 кг.
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
