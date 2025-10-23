Предотвращена попытка ввоза 35 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

В результате поисково-розыскных мероприятий, проведенных в зоне ответственности пограничного отряда "Лянкяран" Командования пограничных войск, была предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что в результате поисковых мероприятий в приграничной зоне была обнаружена и изъята марихуана общим весом 35 кг.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.