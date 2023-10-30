Предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

28 октября в 21:43 в результате бдительности пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Сым Астаринского района предотвращена контрабанда большого количества наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

28 октября в 21:43 в результате бдительности пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Сым Астаринского района предотвращена контрабанда большого количества наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил пресс-центр ГПС.

В результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий обнаружено и изъято 52 кг 875 г наркотических средств и 9 980 единиц психотропных таблеток Метадон М-40, спрятанных на территории.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.