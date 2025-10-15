Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА.

Как сообщили Report в Государственно пограничной службе, 13 октября на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" погранвойск ГПС была предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В результате оперативно-розыскных мероприятий на приграничной территории обнаружено и изъято 980 ед. наркотических таблеток Метадон М-40.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.