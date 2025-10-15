İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:10
    İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Narkotik tərkibli həblərin oktyabrın 13-də Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sərhəd Qoşunları Komandanlığının "Horadiz" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində aparılmış sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitənin pilotsuz uçuş aparatı (PUA) vasitəsilə İrandan Azərbaycan ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Axtarış tədbirləri nəticəsində sərhədyanı sahədən 980 ədəd narkotik tərkibli Metadon M-40 həbi aşkar olunaraq götürülüb.

    Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Dövlət Sərhəd Xidməti İran PUA narkotik
