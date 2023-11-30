Предотвращен ввоз около 19 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен ввоз около 19 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

29 ноября в 17:20 на служебной территории погранзаставы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Арус Ярдымлинского района была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Респуб

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29 ноября в 17:20 на служебной территории погранзаставы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Арус Ярдымлинского района была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджан. Как передает Report, информацию распространила Госпогранслужба. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 18 кг 800 г (10 кг 500 г марихуаны, 3 кг 750 г - метамфетамина, 4 кг 550 г - героина). По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Подпишитесь на наш Telegram канал