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Предотвращен ввоз около 19 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен ввоз около 19 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан 29 ноября в 17:20 на служебной территории погранзаставы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Арус Ярдымлинского района была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Респуб
Происшествия
30 ноября 2023 г. 14:10
Предотвращен ввоз около 19 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

29 ноября в 17:20 на служебной территории погранзаставы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Арус Ярдымлинского района была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджан.

Как передает Report, информацию распространила Госпогранслужба.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 18 кг 800 г (10 кг 500 г марихуаны, 3 кг 750 г - метамфетамина, 4 кг 550 г - героина).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana 19 kiloqrama yaxın narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

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