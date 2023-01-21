Предотвращен ввоз 13 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Вечером 20 января на служебной территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Шукурбейли Джебраильского района, пограничных войск "Горадиз" Государственной пограничной службы Азербайджана, предотвращена контрабанда наркотических средств из Исла

Вечером 20 января на служебной территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Шукурбейли Джебраильского района, пограничных войск "Горадиз" Государственной пограничной службы Азербайджана, предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В результате проведенного пограничного досмотра и оперативных мероприятий, на территории близ реки Араз были обнаружены две посылки, в которых находилось 13,3 кг наркотиков (9 кг и 880 гр марихуаны, 3 кг и 250 гр опия и 2 тыс. таблеток психотропного вещества "метадон М-40").

По факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.