Правозащитники подали в суд на Учреждение отбывания наказания №1

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Правозащитники Асима Насирли и Самед Рагимли подали в суд на Учреждение отбывания наказания №1 Пенитенциарной Службы Минюста.

Как сообщает Report, оба правозащитника, обратившиеся в Бакинский административно-экономический суд №2, выдвинули требование о допуске на встречи незамедлительно, вне очереди, без проверки папок, на основании проверки копии доверенности, а также были созданы условия для встреч без ограничения их количества и продолжительности.

Суд отклонил иск.

Недовольные решением истцы подали апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу, решение осталось неизменным.

Напомним, что А.Насирли и С.Рагимли в прошлом году создали семью.