Пожарная машина МЧС, вышедшая для тушения пожара упала в реку - ВИДЕО

В одном из домов села Горхмазоба Губинского района произошел пожар.

Как сообщает северное региональное бюро Report, во время пожара домовладелец Хабиб Мамедов позвонил на горячую линию Губинской службы пожарной охраны МЧС.

Однако пожарная машина, вышедшая для тушения пожара, упала в реку Валвала. Горящий дом был потушен жителями села.

В результате сгорела одна из комнат, а также мебель и наборы постельных принадлежностей.

Расследование продолжается.

Отметим, что ближайшая дорога к районному центру проходит через реку Валвала.