Директор Бакинского национального дома одежды погибла при пожаре в Баку
Происшествия
- 22 ноября, 2025
- 00:23
Директор Дома национальной одежды Кенуль Велибейли (официальная фамилия Гумбетова -ред.) погибла в результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку.
Согласно полученной Report информации, она скончалась от отравления продуктами горения.
Напомним, что в результате инцидента также погибли Гянбарли Арзу Али гызы (2018 г.р.) и Мамедов Самир Камал оглу (1983 г.р.).
Всего в Клинический медицинский центр госпитализировано 20 человек, им продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.
По факту происшествия в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное расследование.
