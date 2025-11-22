Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Директор Бакинского национального дома одежды погибла при пожаре в Баку

    Происшествия
    • 22 ноября, 2025
    • 00:23
    Директор Бакинского национального дома одежды погибла при пожаре в Баку

    Директор Дома национальной одежды Кенуль Велибейли (официальная фамилия Гумбетова -ред.) погибла в результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку.

    Согласно полученной Report информации, она скончалась от отравления продуктами горения.

    Напомним, что в результате инцидента также погибли Гянбарли Арзу Али гызы (2018 г.р.) и Мамедов Самир Камал оглу (1983 г.р.).

    Всего в Клинический медицинский центр госпитализировано 20 человек, им продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

    По факту происшествия в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное расследование.

    Кенуль Велибейли погибшая пожар Ясамал
    Yasamalda yaşayış binasında yanğın nəticəsində ölənlərdən biri Bakı Milli Geyim Evinin rəhbəridir

    Последние новости

    01:48

    СМИ: Министр обороны Великобритании Хили не уплатил налог за второй дом

    Другие страны
    01:26

    Армия Британии организует оборонительные киберспортивные игры

    Другие страны
    00:52

    На улице Мирали Сеидова восстановлено движение автотранспорта после пожара в жилом доме

    Инфраструктура
    00:23

    Директор Бакинского национального дома одежды погибла при пожаре в Баку

    Происшествия
    23:54
    Фото
    Видео

    Установлены личности погибших при пожаре в жилом доме в Ясамале - ОБНОВЛЕНО-8

    Происшествия
    23:52

    Австралия запретит Twitch для лиц младше 16 лет

    Другие страны
    23:35
    Фото

    В Ясамале на месте пожара создан оперативный штаб

    Происшествия
    23:15

    Reuters: Работа над "Золотым куполом" США была задержана на фоне шатдауна

    Другие страны
    23:00

    Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме в Ясамале

    Происшествия
    Лента новостей