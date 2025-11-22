Директор Бакинского национального дома одежды погибла при пожаре в Баку

Директор Дома национальной одежды Кенуль Велибейли (официальная фамилия Гумбетова -ред.) погибла в результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку.

Согласно полученной Report информации, она скончалась от отравления продуктами горения.

Напомним, что в результате инцидента также погибли Гянбарли Арзу Али гызы (2018 г.р.) и Мамедов Самир Камал оглу (1983 г.р.).

Всего в Клинический медицинский центр госпитализировано 20 человек, им продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

По факту происшествия в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное расследование.