Пожар в Национальном парке Гызылагач потушен

Вспыхнувший пожар на территории Гызылагачского государственного природного заповедника близ поселка Балыкчылар, потушен.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
К тушению пламени были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС, Войска гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, а также сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов.
По предварительным данным, во время пожара сгорела сухая трава и кустарники на площади 30 га.
Близлежащие территории защищены от огня.