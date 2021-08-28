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Пожар в Национальном парке Гызылагач потушен

Пожар в Национальном парке Гызылагач потушен Вспыхнувший пожар на территории Гызылагачского государственного природного заповедника близ поселка Балыкчылар, потушен.
Происшествия
28 августа 2021 г. 08:42
Пожар в Национальном парке Гызылагач потушен

Вспыхнувший пожар на территории Гызылагачского государственного природного заповедника близ поселка Балыкчылар, потушен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

К тушению пламени были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС, Войска гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, а также сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов.

По предварительным данным, во время пожара сгорела сухая трава и кустарники на площади 30 га.

Близлежащие территории защищены от огня.

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Версия на азербайджанском языке Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğunda baş verən yanğın söndürülüb

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