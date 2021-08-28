Пожар в Национальном парке Гызылагач потушен

Вспыхнувший пожар на территории Гызылагачского государственного природного заповедника близ поселка Балыкчылар, потушен.

Вспыхнувший пожар на территории Гызылагачского государственного природного заповедника близ поселка Балыкчылар, потушен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

К тушению пламени были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС, Войска гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, а также сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов.

По предварительным данным, во время пожара сгорела сухая трава и кустарники на площади 30 га.

Близлежащие территории защищены от огня.