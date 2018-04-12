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    Пожар в многоэтажном жилом здании в Баку локализован - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Причины возгорания расследуются

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Пожар в строящемся в Баку многоэтажном жилом здании локализован.

    Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, в результате пожара никто не пострадал.

    Причины возгорания расследуются.

    ***19:18

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В строящемся многоэтажном здании в Баку начался пожар.

    Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, инцидент зарегистрирован в 7-м микрорайоне в Бинагадинском районе, на территории, известной как "Боллуг базары".

    Пожар зарегистрирован на верхнем этаже здания.

    На место происшествия привлечены живая сила и техника Бинагадинской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны. 

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