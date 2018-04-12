Пожар в многоэтажном жилом здании в Баку локализован - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Пожар в строящемся в Баку многоэтажном жилом здании локализован.
Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, в результате пожара никто не пострадал.
Причины возгорания расследуются.
***19:18
Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В строящемся многоэтажном здании в Баку начался пожар.
Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, инцидент зарегистрирован в 7-м микрорайоне в Бинагадинском районе, на территории, известной как "Боллуг базары".
Пожар зарегистрирован на верхнем этаже здания.
На место происшествия привлечены живая сила и техника Бинагадинской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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