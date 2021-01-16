Пожар в Гирканском национальном парке частично потушен

Тушению пожара препятствуют сложный рельеф и ветреная погода

Тушение пожара в Гирканском национальном парке на территории Астаринского района в одном направлении было обеспечено Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как сообщили Report в МЧС, в другом направлении пожар всё еще продолжается, принимаются неотложные меры.

Тушению пожара препятствуют сложный рельеф и ветреная погода. Тем не менее, продолжаются необходимые меры с целью предотвращения распространения огня на более широкую территорию и минимизации ущерба национальному парку.

Отметим, что к борьбе с огнем привлечены самолет-амфибия типа "Бе-200ЧС" авиационного отряда МЧС Азербайджана, соответствующие силы Южного регионального центра, Государственной противопожарной службы, войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска, а также сотрудники местных структур Министерства экологии и природных ресурсов страны.