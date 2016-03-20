 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пожар произошел в главном храме Грузинской церкви

    Собор Святой Троицы в Тбилиси — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, освящен в 2004 году

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Более десяти пожарных бригад пытаются потушить пожар в соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси, передают грузинские телекомпании.

    По предварительной информации, пожар возник на нулевом этаже собора, отмечает Report.

    В службе по чрезвычайным ситуациям заявили РИА "Новости", что "на месте была проведена эвакуация всех людей, все еще продолжаются работы по локализации и ликвидации огня".

    По данным телеканала "Рустави 2", спасателям трудно работать из-за задымления. Точные причины возникновения пожара пока неизвестны, пострадавших в результате пожара нет.

    Собор Святой Троицы в Тбилиси — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, освящен в 2004 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi