Пожар произошел в главном храме Грузинской церкви

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Более десяти пожарных бригад пытаются потушить пожар в соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси, передают грузинские телекомпании.

По предварительной информации, пожар возник на нулевом этаже собора, отмечает Report.

В службе по чрезвычайным ситуациям заявили РИА "Новости", что "на месте была проведена эвакуация всех людей, все еще продолжаются работы по локализации и ликвидации огня".

По данным телеканала "Рустави 2", спасателям трудно работать из-за задымления. Точные причины возникновения пожара пока неизвестны, пострадавших в результате пожара нет.

Собор Святой Троицы в Тбилиси — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, освящен в 2004 году.