Пожар произошел в главном храме Грузинской церкви

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Более десяти пожарных бригад пытаются потушить пожар в соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси, передают грузинские телекомпании.
По предварительной информации, пожар возник на нулевом этаже собора, отмечает Report.
В службе по чрезвычайным ситуациям заявили РИА "Новости", что "на месте была проведена эвакуация всех людей, все еще продолжаются работы по локализации и ликвидации огня".
По данным телеканала "Рустави 2", спасателям трудно работать из-за задымления. Точные причины возникновения пожара пока неизвестны, пострадавших в результате пожара нет.
Собор Святой Троицы в Тбилиси — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, освящен в 2004 году.
News DepartmentАвтор новости
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