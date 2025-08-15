О нас

Происшествия
15 августа 2025 г. 17:28
Пожар на открытой территории в Газахе потушен.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечено, что на горячую телефонную линию "112" ведомства поступила информация о пожаре на открытой территории в селе Ханлыглар Газахского района, и на место происшествия немедленно были направлены силы МЧС.

Благодаря своевременным мерам, принятым по обстановке, пожар удалось потушить, не допустив его распространения.

В результате пожара сгорели сухая трава и кустарники на площади примерно 80 га. Близлежащие постройки и лесная территория были защищены от пожара.

Версия на азербайджанском языке Qazaxda açıq ərazidəki yanğın söndürülüb

