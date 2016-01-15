Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Потушен пожар на одной из газовых скважин 10-й морской платформы месторождения "Гюнешли".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По информации, МЧС продолжает осуществление мер по тушению пожара, начавшегося в результате происшествия 4 декабря 2015 года на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли".

Так, предпринимаются беспрерывные меры по срезанию и вывозу с территории деформированных металлических конструкций вокруг горящих скважин, а также обеспечению беспрепятственной работы пожарных вокруг скважин, охлаждению конструкций скважин и прилегающих зон. В результате усилий пожарного состава 15 января удалось потушить пожар на одной из газовых скважин.

Продолжаются беспрерывные работы по тушению пожара на других скважинах.