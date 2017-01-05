Потерпевший: Сотрудник МНБ назвал имя Эльдара Махмудова и потребовал 500 тыс. манатов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Учредитель и руководитель ООО Met-Ak Керимов Алик Каинбек оглу признан в качестве потерпевшего по уголовному делу бывших начальников главных управлений и управлений ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Субахира Гурбанова, генерал-майора Теймура Гулиева, генерал-майора Натаван Мурветовой, а также других должностных лиц - Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, в своих показаниях следствию А.Керимов указал, что 29-30 сентября 2015 года на его телефон стали поступать звонки с неизвестных номеров.

Он предположил, что эти номера принадлежат сотрудникам МНБ: "У финансового директора компании Фуада Зульфугарова путем угроз в январе того же года были получены деньги в крупном размере. Поэтому я поручил Ф.Зульфугарову выяснить личность владельца данного номера и их требования посредством сотрудника 4-го Главного управления МНБ Акифа Алиева. Спустя некоторое время А.Алиев позвонил Фуаду и сообщил, что данный номер находится в пользовании сотрудника 4-го Главного управления МНБ Н.Алыева. А.Алиев также заявил, что Н.Алыев является приближенным начальника Главного управления С.Гурбанова, его целью является только сбор денег, и посоветовал не отвечать на его звонки".

По словам А.Керимова, он некоторое время не отвечал на его звонки, однако с номера Н.Алыева начали поступать звонки на телефон его сына Айдына Керимова, поэтому он был вынужден ответить.

Потерпевший отметил, что Н.Алыев потребовал у его сына А.Керимова и Ф.Зульфугарова прийти в МНБ: "Я находился в городе Минеральные Воды в Российской Федерации. 08.10.2015 года мне позвонил Ф.Зульфугаров и сообщил, что автомобиль моего сына найден на дороге Баксол с включенным фарами, а сам он пропал. Я позвонил знакомым в Баку. Через 2-3 часа Фуад перезвонил мне и сказал, что Н.Алыев забрал Айдына в МНБ и держит там. 11 числа я вернулся в Баку. Позвонил Н.Алыеву, который сказал мне прийти на следующий день в МНБ. Я предложил ему отобедать, на что он дал согласие. Мы встретились в ресторане "Нахчыван".

А.Керимов сообщил, что говорил с Н.Алыевым около 3 часов, тот угрожал ему: "Он угрожал моему сыну, Фуаду и поручил приготовить 500 тыс. манатов. Н.Алыев сказал ему, что Эльдар Махмудов сказал, что в одном месте надо брать деньги один раз, как-никак упоминается имя министерства. Я попросил 2 дня отсрочки. На следующий день мы вновь встретились в ресторане "Нахчыван", я сказал, что смог собрать всего 50 тыс. манатов. Н.Алыев позвонил своему начальнику Ф.Алиеву и передал телефон мне. Через 15-20 минут Ф.Алиев подошел к нашему столу и с легкостью взял у меня 50 тыс. манатов. Затем он дал мне список материалов на сумму 35 тыс. манатов и попросил отправить их на следующий день, сказав, что постарается помочь мне. Через 2-3 часа Н.Алыев позвонил мне и заявил, что они решили вопрос, и спросил, когда я смогу принести 50 тыс. манатов. Я ответил, что смогу отдать деньги 14 числа".

А.Керимов подчеркнул, что 14 октября встретился с Н.Алыевым в кафе "Султан" и передал ему 50 тыс. манатов.

Отметим, что эти лица в настоящее время обвиняются по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении двух или более лиц, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 178..3.1, 178.3.2 (мошенничество, совершенное организованной группой и с причинением крупного ущерба), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные организованной группой и в крупном размере), 182.3.1, 181.3.2 (вымогательство под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий уполномоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенные группой лиц, неоднократно, в крупном размере), 313 (должностной подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, если эти деяния совершались систематически либо из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, а равно если они причинили существенный вред) УК.

Обвинительный акт по делу был утвержден генпрокурором Азербайджанской Республики, осуществляющим процессуальное руководство, предварительного следствия, дело направлено в Бакинский военный суд. Дело передано в производство судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова. Заседание в Ясамальском районном суде назначено на 19 января.