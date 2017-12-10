Пострадавшие в ДТП в Шеки военные отправлены в медицинские учреждения

Мингячевир. 10 декабря. REPORT.AZ/ Попавшие в тяжелое ДТП в Шекинском районе четверо раненых военнослужащих отправлены в медицинские учреждения в другие города.
Как передает ширванское бюро Report, состояние Мурада Багирова, Эльвина Гасымлы и Рашада Асланлы относительно стабилизировалось и их отправили в госпиталь в Гяндже.
Получивший тяжелое повреждение головы и находящийся в критическом состоянии Мухаммед Гейдаров направлен в Бакинский военный госпиталь.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook