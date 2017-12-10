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    Пострадавшие в ДТП в Шеки военные отправлены в медицинские учреждения

    находящийся в критическом состоянии Мухаммед Гейдаров направлен в Бакинский военный госпиталь© Courtesy İmage

    Мингячевир. 10 декабря. REPORT.AZ/ Попавшие в тяжелое ДТП в Шекинском районе четверо раненых военнослужащих отправлены в медицинские учреждения в другие города.

    Как передает ширванское бюро Report, состояние Мурада Багирова, Эльвина Гасымлы и Рашада Асланлы относительно стабилизировалось и их отправили в госпиталь в Гяндже.

    Получивший тяжелое повреждение головы и находящийся в критическом состоянии Мухаммед Гейдаров направлен в Бакинский военный госпиталь. 

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