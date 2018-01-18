Пострадавшие дали показания на суде по делу Габиля Велиева

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу главного редактора газеты “Гюндялик Бакы” Габиля Велиева. Как сообщает Report, на заседании суда под председательством судьи Фикрета Гарибова дал показания пострадавший Расим Багиров. Он подтвердил свои показания, данные в ходе следствия: "Он потребовал с меня деньги в обмен на видео. В целом, я заплатил Габилю Велиеву 7300 манат. В настоящее время жалоб к нему не имею". Затем выступил пострадавший от деяний Г.Велиева – Фуад Мамедов. Он отметил, что дал Г.Велиеву 2000 манат: "В его газете от моего имени была напечатана заметка о притоне. Деньги я передал Сурхаю Алиеву. Он сказал, что передаст их Габилю Велиеву. В настоящее время у меня нет жалоб и претензий к подсудимому".

Пострадавший Хайям Гасанов в своих показаниях заявил, что в газете “Гюндялик Бакы”, главным редактором которой является Габиль Велиев, была опубликована статья о принадлежащем ему объекте в Баку: "За это я дал ему 2000 манат. Правда, передал не лично ему ". Х.Гасанов отметил, что понесенный им ущерб уже возмещен: "Мы разошлись миром".

Пострадавший Габиль Гусейнов заявил, что дал подсудимому 43300 манат: "Он написал в своей газете о моем объекте, а затем потребовал денег взамен". Как и остальные пострадавшие, Г.Гусейнов заявил, что не имеет претензий к подсудимому, поскольку понесенный им ущерб возмещен.

Пострадавший Нофель Мусаев заявил, что дал Г.Велиеву 3000 манат: "Г.Велиев опубликовал в своей газете заметку о моем объекте, потребовав взамен 3000 манат. Я дал ему эти деньги. Претензий ныне не имею ввиду возмещения ущерба".

Очередное слушание по делу состоится 30 января.

Напомним, что Г.Велиев был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой госбезопасности. Согласно информации, распространенной отделом по связям с общественностью Службы госбезопасности, в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности, были задержаны главный редактор газеты "Гюндялик Бакы" Габиль Велиев, главный редактор газеты "Бизим довр" Сурхай Алиев и его заместитель Хикмет Наджафли. Решением Сабаильского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Согласно распространенной информации, войдя в преступный сговор, группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег. Этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц. СГБ Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием "рэкетских" изданий на территории Азербайджанской Республики и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства.

В результате проведенного СГБ расследования возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства путем угроз, проведения оперативно-розыскной деятельности лицами, не имеющими полномочия на ее проведение, с использованием технических средств, предусмотренных для получения конфиденциальной информации.

Предварительное следствие по уголовному делу обвиняемого главного редактора газеты "Бизим довр" С. Алиева и его заместителя Х. Наджафли было завершено, уголовное дело в отношении их отделено от уголовного дела Г. Велиева.