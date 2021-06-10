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Помощник генпрокурора Азербайджана освобожден от должности

Помощник генпрокурора Азербайджана освобожден от должности Освобожден от должности помощник генерального прокурора Азербайджана Даглар Зейналов.
Происшествия
10 июня 2021 г. 12:34
Помощник генпрокурора Азербайджана освобожден от должности
Кямран Алиев
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Освобожден от должности помощник генерального прокурора Азербайджана Даглар Зейналов.

Как сообщает Report, в связи с этим генеральный прокурор Кямран Алиев подписал приказ.

Согласно приказу, Д.Зейналов освобожден от должности в связи с предельным возрастом пребывания на службе в прокуратуре.

На его место пока нет назначения.

Пресс-служба ведомства подтвердила факт для Report.

Д.Зейналов работал помощником генерального прокурора по особым поручениям. Ранее он работал прокурором в городах Мингячевир и Сумгайыт.

Впервые информацию об этом распространил сайт unikal.org.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokurorun köməkçisi vəzifəsindən azad edilib

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