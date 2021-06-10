Помощник генпрокурора Азербайджана освобожден от должности

Освобожден от должности помощник генерального прокурора Азербайджана Даглар Зейналов.

Освобожден от должности помощник генерального прокурора Азербайджана Даглар Зейналов.

Как сообщает Report, в связи с этим генеральный прокурор Кямран Алиев подписал приказ.

Согласно приказу, Д.Зейналов освобожден от должности в связи с предельным возрастом пребывания на службе в прокуратуре.

На его место пока нет назначения.

Пресс-служба ведомства подтвердила факт для Report.

Д.Зейналов работал помощником генерального прокурора по особым поручениям. Ранее он работал прокурором в городах Мингячевир и Сумгайыт.

Впервые информацию об этом распространил сайт unikal.org.