Полиция задержала пытавшихся незаконно проникнуть в Джабраил

Сотрудники отдела полиции Джабраильского района на комендантском посту остановили транспортное средство, которым управлял житель Зангиланского района Вюсал Джафаров.

Сотрудники отдела полиции Джабраильского района на комендантском посту остановили транспортное средство, которым управлял житель Зангиланского района Вюсал Джафаров.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время проверки водитель попытался воспрепятствовать досмотру автомобиля сотрудниками полиции.

В ходе досмотра автомобиля стражи порядка обнаружили в багажном отсеке Рауфа Джафарова, которого водитель попытался незаконно провезти на освобожденные от оккупации территории.

Задержанных доставили в отдел полиции Джабраильского района, где с ними были проведены профилактические беседы, их предупредили о том, что мины и взрывчатые вещества являются источником опасности для их жизни и здоровья.

В отношении нарушителей составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, документы направлены в районный суд. Решением суда водитель В.Джафаров приговорен к 15 суткам административного ареста, а его родственник Р.Джафаров - к 10 суткам.

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают мероприятия по предотвращению попыток проникнуть в обход контрольно-пропускных пунктов на освобожденные от оккупации территории, которые еще не полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ.