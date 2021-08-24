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Полиция задержала пытавшихся незаконно проникнуть в Джабраил

Полиция задержала пытавшихся незаконно проникнуть в Джабраил Сотрудники отдела полиции Джабраильского района на комендантском посту остановили транспортное средство, которым управлял житель Зангиланского района Вюсал Джафаров.
Происшествия
24 августа 2021 г. 15:25
Полиция задержала пытавшихся незаконно проникнуть в Джабраил

Сотрудники отдела полиции Джабраильского района на комендантском посту остановили транспортное средство, которым управлял житель Зангиланского района Вюсал Джафаров.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время проверки водитель попытался воспрепятствовать досмотру автомобиля сотрудниками полиции.

В ходе досмотра автомобиля стражи порядка обнаружили в багажном отсеке Рауфа Джафарова, которого водитель попытался незаконно провезти на освобожденные от оккупации территории.

Задержанных доставили в отдел полиции Джабраильского района, где с ними были проведены профилактические беседы, их предупредили о том, что мины и взрывчатые вещества являются источником опасности для их жизни и здоровья.

В отношении нарушителей составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, документы направлены в районный суд. Решением суда водитель В.Джафаров приговорен к 15 суткам административного ареста, а его родственник Р.Джафаров - к 10 суткам.

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают мероприятия по предотвращению попыток проникнуть в обход контрольно-пропускных пунктов на освобожденные от оккупации территории, которые еще не полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ.

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