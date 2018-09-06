Полиция задержала находившуюся в розыске торговку людьми

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Полиция задержала находившуюся в розыске женщину.
Как сообщает Report, находившаяся в розыске по статье 144-1 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Гюнель Бейляр гызы Гусейнова была задержана сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД.
Расследование по факту продолжается. В случае, если вина задержанной будет доказана, ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Отметим, что Г.Гусейнова родилась в 1992 году в Дашкесанском районе. Является жительницей Гянджи.
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