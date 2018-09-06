 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Полиция задержала находившуюся в розыске торговку людьми

    Расследование по факту продолжается.

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Полиция задержала находившуюся в розыске женщину.

    Как сообщает Report, находившаяся в розыске по статье 144-1 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Гюнель Бейляр гызы Гусейнова была задержана сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД.

    Расследование по факту продолжается. В случае, если вина задержанной будет доказана, ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

    Отметим, что Г.Гусейнова родилась в 1992 году в Дашкесанском районе. Является жительницей Гянджи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi