Полиция задержала находившуюся в розыске торговку людьми

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Полиция задержала находившуюся в розыске женщину.

Как сообщает Report, находившаяся в розыске по статье 144-1 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Гюнель Бейляр гызы Гусейнова была задержана сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД.

Расследование по факту продолжается. В случае, если вина задержанной будет доказана, ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Отметим, что Г.Гусейнова родилась в 1992 году в Дашкесанском районе. Является жительницей Гянджи.