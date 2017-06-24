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    Полиция вручила туристу утерянные в бакинском метро документы и портмоне

    Гражданин Нидерландов дошел до Главного управления полиции г. Баку при помощи мобильного приложения-гида

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Гражданин Нидерландов Вильгельм Якобс 22 июня обратился в Главное управление полиции г. Баку с заявлением о потере в бакинском метрополитене портмоне.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, турист, потеряв бумажник со всеми документами в стране, где никого не знал, в безвыходном состоянии решил обратиться к полицию. С этой целью при помощи мобильного приложения-гида он нашел месторасположение и пришел в Главное управление полиции г. Баку.

    Владеющие иностранными языками сотрудники полиции установили, что при выходе со станции метро "28 мая" турист не обнаружил при себе бумажник с деньгами, несколькими банковскими картами, документами и другими личными вещами. Об этом был проинформирован отдел полиции в метрополитене и его привели в соответствующий отдел. После этого находившиеся на станции "Азадлыг" полицейские сообщили руководству отдела о том, что нашли на платформе бумажник, принадлежащий иностранному гражданину, и, не найдя владельца, сдали его.

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