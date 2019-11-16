Полиция: водители не штрафуются за использование пленок для автомобилей

"Сейчас в отношении водителей не составляются протоколы об административном правонарушении за использование шторок и пленок на задних и боковых стеклах транспортных средств".

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления дорожной полиции Руфат Гулиев.

"В настоящее время вопрос о внесении изменений и дополнений в законодательство находится на рассмотрении соответствующих структур и органов власти. Этот момент был принят во внимание и по требованию руководства Главного управления дорожной полиции сейчас в отношении водителей не составляются протоколы об административном правонарушении за использование шторок и пленок на задних и боковых стеклах автомобилей", - добавил Р.Гулиев.

Напомним, что согласно требованиям дополнения №1 к закону "О дорожном движении", при наличии с обоих сторон зеркал заднего вида, на легковых автомобилях разрешается использование покрытий (занавес или пленка) или изготовленных промышленным путем жалюзи. Кроме того, с учетом климатических условий Азербайджана, ежегодно с 1 мая по 15 ноября на стеклах транспортных средств разрешается использование жалюзи, изготовленных промышленным путем.