Полиция в парке спасла женщину, пытавшуюся повеситься

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Баку 32-летняя женщина пыталась покончить с собой.

Как сообщает Report, случай произошел на территории Сабаильского района.

Согласно информации, в одном из парков в поселке Бадамдар Наргиз Атаева 1985 года рождения в целях самоубийства с помощью веревки повесилась на дереве. Однако проводившие службу на данной территории сотрудники полиции предотвратили попытку самоубийства.

В показаниях полиции Н.Атаева раскаялась в содеянном.