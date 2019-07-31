Полиция устранила в Баку препятствие для движения пешеходов - ФОТО

В социальных сетях распространилась информация, что группа лиц, проживающих недалеко от станции метро "Нефтчиляр" в Низаминском районе, обратилась в полицию в связи с перекрытием дороги на данной территории.

В ответ на запрос Report начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев сказал, что проблема, отображенная в фото-письменном обращении от проживающих на данной территории жильцов, была устранена совместными мероприятиями управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку и Управления полиции Низаминского района.

"Преграда на пешеходной дороге, препятствие движению пешеходов полностью устранены, продолжатся необходимые меры с тем, чтобы не допускать таких случаев в будущем".