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Полиция устранила в Баку препятствие для движения пешеходов - ФОТО

​Полиция устранила в Баку препятствие для движения пешеходов

В социальных сетях распространилась информация, что группа лиц, проживающих недалеко от станции метро "Нефтчиляр" в Низаминском районе, обратилась в полицию в связи с перекрытием дороги на данной территории.

В ответ на запрос Report начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев сказал, что проблема, отображенная в фото-письменном обращении от проживающих на данной территории жильцов,  была устранена совместными мероприятиями управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку и Управления полиции Низаминского района.

"Преграда на пешеходной дороге, препятствие движению пешеходов полностью устранены, продолжатся необходимые меры с тем, чтобы не допускать таких случаев в будущем".

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