Полиция разыскивает мужчину, совершившего кражу на свадьбе - ФОТО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Полиция продолжает поиски грабителя, совершившего кражу на свадьбе.

Как сообщили Report в Биласуварском районном отделении полиции, 11 апреля 2015 года на свадьбе во дворце торжеств "Зирвя" в Биласуваре неизвестным были украдены принадлежащие местному жителю Руслану Мамедову два телефона - "Samsung" и "Nokia" общей стоимостью 330 манат.

По факту следственной группой Биласуварского районного отделения полиции возбуждено уголовное дело по ст. 177.1 (кража) УК.

Человек, фотография которого была взята со свадебного диска, считается подозреваемым в совершении кражи.

Знакомых с ним лиц просят обратиться в службу "102" МВД, позвонить по телефонам (051) 705-00-39, (050/ 055) 339-22-44, (02529) 5-04-02, (02529) 5-00-39 и проинформировать Биласуварское районное отделение полиции.