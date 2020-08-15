Полиция провела спецоперацию в Мингячевире

В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан житель города Мингячевир Раив Назаров

Сотрудники Мингячевирского городского отделения полиции провели спецоперацию в рамках борьбы с культивацией наркосодержащих растений и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных оперативных мероприятий был задержан житель города Мингячевир Раив Назаров.

При обыске в его доме и на приусадебном участке было обнаружено 8 кустов конопли и свыше 4 кг марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.