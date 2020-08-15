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Полиция провела спецоперацию в Мингячевире 

Полиция провела спецоперацию в Мингячевире  В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан житель города Мингячевир Раив Назаров
Происшествия
15 августа 2020 г. 11:12
Полиция провела спецоперацию в Мингячевире 

Сотрудники Мингячевирского городского отделения полиции провели спецоперацию в рамках борьбы с культивацией наркосодержащих растений и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных оперативных мероприятий был задержан житель города Мингячевир Раив Назаров.

При обыске в его доме и на приусадебном участке было обнаружено 8 кустов конопли и свыше 4 кг марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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